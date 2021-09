Lyon : la gastronomie à l’honneur durant cinq jours avec le SIRHA

Il s’agit de la 20e édition de l’évènement réservé aux professionnels mettant à l’honneur les différents métiers de la gastronomie.

Près de 2000 exposants seront répartis sur 140 000 m2 en 12 secteurs d’activités : produits agro-alimentaire et boissons, boulangerie-pâtisserie, confiserie-chocolaterie, épicerie fine, place des Vins, café, bar, brasserie, caféterie, arts de la table, matériels et équipements pour la cuisine et ses annexes, équipement de salle de restaurant et d’hôtellerie, nouvelles technologies et services, filière transports et services.

Plusieurs temps forts seront au programme de ces cinq jours du SIRHA à commencer par le Bocuse d’Or, concours créé en 1987 par Paul Bocuse au cours duquel 21 pays vont s’affronter pour remporter le titre suprême. La France sera représentée par une équipe emmenée par le chef lyonnais Davy Tissot. Les épreuves se dérouleront dimanche et lundi. La Coupe du Monde de la Pâtisserie aura lieu pour sa part vendredi et samedi.

Le SIRHA recevra également comme invité Emmanuel Macron. Le président est attendu à Eurexpo lundi matin pour aller à la rencontre des participants du salon, alors que le secteur de la restauration a été fortement marqué par la crise sanitaire.