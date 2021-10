Auvergne-Rhône-Alpes : vaste campagne de dépistage aux hépatites et au VIH pour contrer "l'effet Covid-19"

Depuis le 4 octobre, une importante campagne de prévention a été lancée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour redonner un élan au dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et des infections sexuellement transmissibles (IST). Une action essentielle d'après le Docteur Jean-Michel Livozet, président du COREVIH Lyon – Vallée du Rhône, qui déplore un effet Covid-19 : "entre l'année 2019 et 2020, nous avons observé une baisse de 10% du nombre de test effectués, notamment à cause du confinement, alors que les dépistages étaient en constante augmentation jusqu'en 2019". Et pourtant, près de 6000 contaminations par le VIH sont encore enregistrées chaque année en France selon les données des Agences régionales de la santé (ARS). Environ 5500 personnes malades du SIDA seraient aujourd'hui enregistrées entre le Rhône, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche.

Pour stopper la chaine de contamination, les ARS et les Corevih de la région proposent donc jusqu'au 17 octobre l'envoi d'autotests à domicile. Il faut simplement contacter l'un des centres pour obtenir une boite de test. En quelques minutes, et grâce à une petite goutte de sang, le patient sera fixé. Une campagne de communication a été lancée en partenariat avec une application de rencontre prisée par les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes multipartenaires, "Hornet". Les autres personnes ciblées sont notamment "les migrants et les toxicomanes, même si ces derniers sont de moins en moins concernés par le VIH", précise Jean-Michel Livozet.

Par ailleurs, le 14 octobre, plus de 260 laboratoires s'allient pour proposer des dépistages gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. "Tous les patients qui souhaitent se faire dépister pour le VIH ou les hépatites B et C pourront le faire avec une prise de sang" indique-t-on.

Toute l'année, d'autres lieux sont aussi disponibles, avec ou sans rendez-vous et parfois même dans des camionnettes installées à différents endroits. Toutes les actions sont à retrouver sur le site http://mondepistage.com/.