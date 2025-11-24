SIDA : près de 400 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ont découvert leur séropositivité en 2024

Le bilan 2024, dévoilé ce lundi, montre des évolutions contrastées mais confirme l’importance d’une mobilisation collective.

En 2024, 383 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH dans la région, un chiffre stable par rapport aux années précédentes. Les hommes représentent près des deux tiers des nouveaux diagnostics, et 69% des personnes concernées ont moins de 50 ans.

On observe cependant des tendances opposées selon les populations. Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes nés en France, les découvertes diminuent depuis 2017, année du lancement de la PrEP. À l’inverse, les séropositivités augmentent chez les personnes hétérosexuelles nées à l’étranger, en particulier originaires d’Afrique subsaharienne.

La région enregistre près de 6000 diagnostics de chlamydia en 2024, une progression notable qui touche massivement les jeunes de 15 à 25 ans. Les infections à gonocoques et les cas de syphilis restent quant à eux stables autour de 2000 et 500 diagnostics annuels respectivement.

Dépistage : une dynamique en forte hausse

Le dépistage poursuit sa croissance : 650 000 personnes ont effectué un test VIH en 2024, dont près de 200 000 via les dispositifs "VIH Test" puis "Mon test IST", permettant un dépistage gratuit et sans ordonnance pour les 18-25 ans.

La pratique reste néanmoins très contrastée selon les territoires, avec des taux de dépistage nettement plus faibles dans les départements auvergnats que dans les zones urbaines de Rhône-Alpes.

Face à ces enjeux, l’ARS mobilise 21 millions d’euros en 2025 pour soutenir les actions de prévention, l’accès au dépistage et la diffusion de matériel de protection.