Lyon : des campagnes de dépistage ciblées bientôt menées dans les 8e et 9e arrondissements

Grégory Doucet a indiqué ce midi l'organisation de "petites campagnes de dépistage ciblées", conjointement avec l'ARS et les HCL. "On va aller dans deux arrondissements où le dépistage a peut-être été moins important, dans le 8e et dans le 9e. On cible surtout le public étudiant, on a besoin d'avoir des retours d'informations pour savoir si le virus circule dans ces publics-là. Ce sera aussi un moyen de rappeler l'importance du dépistage et des gestes barrières", a expliqué le maire de Lyon en visite au centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland.