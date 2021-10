Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (9 et 10 octobre)

Se rendre au premier festival romain de Lyon !

L’empereur et son armée débarquent au sein de la capitale des Gaules ce week-end. Direction les théâtres romains de Fourvière pour cet évènement inédit pour les petits comme les grands. Vous allez pouvoir vivre l’expérience d’un campement militaire comme au temps des Romains avec au programme notamment des animations, des démonstrations équestres, une veillée nocturne… L’entrée est gratuite. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au festival. Les informations à retrouver ici

Aller au festival des grands vins !

Lyon Tasting se déroule ce samedi (de 11h à 19h) et ce dimanche (de 11h à 18h) au Palais de la Bourse de Lyon. C’est le rendez-vous phare de la rentrée pour tous les professionnels et les amateurs de vins de la région. Au programme : dégustations et ateliers découverte avec près de 250 cuvées à découvrir. Pass 1 jour : 25 euros.

Plus d’informations ici

Faire du shopping au Marché de la Mode Vintage !

Il s’agit de la 20e édition de l’évènement qui aura lieu à La Sucrière sur 3500 m2. Plus de 200 exposants seront présents samedi et dimanche de 10h à 19h dans le cadre du Marché de la Mode Vintage. Mode, luxe, déco, créateurs, lifestyle… Il y en aura pour tous les goûts avec l’occasion de venir chiner et shopper des vêtements, des accessoires, des sacs…

Entrée à 6 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le salon du DVD du Festival Lumière !

Le cinéma est en fête à Lyon avec le coup d’envoi de la 13e édition du Festival Lumière. Parmi les temps forts de l’évènement : la soirée d’ouverture ce samedi à la Halle Tony Garnier ou encore la remise du Prix Lumière vendredi 15 octobre à Jane Campion. La 3e édition du salon du DVD se tiendra également ce dimanche de 10h30 à 19h30 à l’Institut Lumière, rue du Premier-Film (8e arrondissement). Entrée libre. Ouvert à tous.



Le Wwoofing à l’honneur ce week-end !

Il s’agit du World wide opportunities on organic farms. Comprenez la découverte de l’agro-écologie qui fête ses 50 ans. Au programme : un marché de producteurs bio et paysan, des rencontres, des ateliers… Le rendez-vous est donné au parc de Gerland samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 20h. Entré libre. Toutes les informations sur le Wwoofing ici

Rendez-vous au vide dressing Les Filles de Lyon !

L’Agence Les Filles de Lyon vous donne rendez-vous pour son vide dressing mensuel au POP UP Village des Créateurs place Bellecour ! C’est en Presqu’île qu’il faudra se rendre pour faire de bonnes affaires ce week-end. Entrée libre et gratuite samedi et dimanche de 11h à 18h.



Le retour de Décines à Vélo !

Préparez vos montures ce dimanche ! L’évènement Décines à Vélo est de retour pour une 29e édition. La balade vous mènera comme chaque année à travers Décines-Charpieu, à la découverte des aménagements cyclables de la commune et des sites d’intérêt. Entre ville et nature, le parcours 2021 de 14 km passera notamment par les berges du Canal, le Groupama Stadium ou encore devant les Halles décinoises. Rendez-vous dès 9h place Roger Salengro avant le départ à 10h.

Suivre les moutons dans les rues de Villeurbanne !

La petite transhumance urbaine arrive à Villeurbanne ce samedi. La Bergerie Urbaine et son troupeau de 30 moutons seront à suivre en famille le long d’un itinéraire ludique et pédagogique. Les nouveaux visiteurs sont attendus dès 14h et passeront par les rues de la Pouponnière, la Promenade de la Gare puis les rues Emilie-Decorps, Pierre-Baratin, le cours Emile Zola et les rues du 4 Août 1789 et Pierre Voyant avant une arrivée aux alentours de 17h30 dans le Parc de la Commune-de-Paris.