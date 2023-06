Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (17 et 18 juin)

Le Lyon Street Food Festival !

Le plus grand festival de cuisine de France est de retour jusqu’à dimanche aux anciennes usines Fagor Brandt. Au programme de cette édition 2023 : la présence de plus de 120 chefs et pâtissiers, des animations gratuites et des artistes sur scène. Tarif normal à 10 euros. Gratuit pour les moins de 8 ans. Toutes les informations ici

Journées Européennes de l’Archéologie !

Avis aux fans d’histoire ou aux curieux ! Les Journées européennes de l’archéologie seront à découvrir ce week-end du côté de Lugdunum, musée et théâtres romains. Visites, conférences, jeux, ateliers et manipulations seront au programme samedi et dimanche. Le programme complet est à retrouver ici

L’amour à la bohème !

Vous aimez les marchés de créateurs ? Direction ce week-end le 1er arrondissement de Lyon et Away Hostel (21 rue Alsace Lorraine) pour "L’amour à la bohème" où commerçants et créateurs seront présents pour proposer au public des objets de décoration et de papeterie ou encore des vêtements de seconde main. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche de 13h à 20h. Toutes les informations pratiques ici

Bourse aux affiches !

Les amateurs de cinéma ne pourront pas passer à côté de cette information. Le Cinéma Comoedia organise ce samedi à partir de 10h30 l’édition estivale de sa bourse aux affiches. A noter que les ventes seront au profit du Secours Populaire de Lyon. Comptez 5 euros pour les petites affiches, 10 euros pour les grandes. Plus d’informations ici

Monplaisir en fête !

Le 8e arrondissement sera en fête ce samedi à l’occasion de l’évènement "Monplaisir en fête" au niveau de la place Ambroise Courtois et de la rue du premier film. Au programme notamment un vide-grenier, un repas concert ou encore des animations pour les enfants. Rendez-vous de 9h30 à 23h30. Plus d’informations ici