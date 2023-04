Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (15 et 16 avril)

Festival des Terroirs !

Il s’agit de la première édition de l’évènement dédié au bien-manger. Direction Heat Lyon dans le quartier de Confluence où une cinquantaine de chefs seront présents pour faire découvrir au public les produits du terroir. Au programme : un food court, un grand marché de producteurs, des trucks et des stands animés, des ateliers, des dégustations, des concerts… Hélène Darroze est d’ailleurs la marraine de l’évènement. Plus d’informations ici

"N’en jetez plus" !

Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 17h à la Galerie des Terreaux pour une opération originale. Il sera proposé aux visiteurs sur place des ateliers de réparation d’appareils électroniques et de vélo. L’occasion de sortir des placards sa bouilloire ou encore son grille-pain hors service et d’éviter qu’ils prennent la direction de la poubelle. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Pop up Suzanne en ville !

Avis aux passionnés de seconde main ! La friperie Suzanne en Ville débarque ce vendredi chez In-Sted pour trois jours. L’occasion de découvrir ou re-découvrir une mode plus responsable. L’évènement, dédié à la mode circulaire, regroupera de nombreuses marques. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Friperie au kilo à Villeurbanne !

C’est une vente exceptionnelle de vêtements vintage et de seconde main qui se déroulera ce week-end au Double Mixte. Une grande variété de tailles et de styles sera à saisir au prix de 35 euros le kilo. Un réassort de nouvelles pièces en continu est prévu tout au long du week-end. Cette vente aura lieu samedi de 10h à 19h puis dimanche de 10h à 17h. Toutes les informations pratiques ici

La Funky Fête ses 9 ans !

Un anniversaire ça se fête ! La Funky Fabrique a 9 ans et a décidé de célébrer l’évènement comme il se doit. L’association qui met à l’honneur des créatrices lyonnaises organise une journée festive ce samedi de 11h à 19h. Le rendez-vous est donné au 114 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement avec notamment à découvrir un vide-atelier. Plus d’informations ici

Atelier composition florale à la Cité des Halles !

Ce sont les vacances et c’est le bon moment pour faire des activités en famille. Un atelier de composition florale duo parent-enfant est au programme ce dimanche de 11h30 à 13 organisé par Aube de l’Art. La réservation est obligatoire. Plus d’informations ici

Vide dressing Pépite s’invite !

Envie de renouveler votre garde-robe alors que le printemps vient de s’installer. Direction Away Hostel dans le 1er arrondissement (21 rue Alsace Lorraine) pour le vide dressing de mi-saison de Pépite. Plus de 1000 pièces seront à découvrir ainsi qu’une malle à 2 euros. Ça commence ce vendredi et ça se terminer dimanche soir. Toutes les informations ici