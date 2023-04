Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (22 et 23 avril)

Lyon Bière Festival !

C’est déjà la 6ème édition de l’évènement ! Le Lyon Bière Festival se déroulera ce samedi et ce dimanche à La Sucrière. Plus d’une centaine de brasseries artisanales nationales et internationales seront présentes. Au programme également : des conférences, des masterclasses sans oublier des stands food et des food-trucks. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici



The Ink Factory !

Direction les anciennes usines Fagor- Brandt pour la 4ème édition de The Ink Factory, la convention internationale de tatouage. Plus de 250 artistes du monde entier seront présents à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Trois jours om il sera possible de participer à des concours de tatouage, des concerts, des expositions ou encore des shows. Plus d’informations ici



Disquaire Day à Away Hostel & Coffee Shop !

C’est la journée internationale des disquaires ce samedi ! A cette occasion, Away Hostel & Coffee Shop invite les disquaires de Lyon pour une journée spéciale avec des showcases ou encore des expositions. Plus d’informations ici



Marché de Printemps des Girondins !

L’évènement est organisé par Plateau Urbain et La Petite Fumisterie. Le Marché de Printemps des Girondins se déroulera ce samedi de 10h à 18h30 au Jardin Girondins (14 rue Crépet) dans le 7e arrondissement. Un marché de créateurs sera notamment à découvrir. Le programme est à retrouver ici



Braderie Les Printanières à Oullins !

Rendez-vous de 9h à 19h à Oullins pour faire de bonnes affaires. La Grande Rue d’Oullins accueille ce samedi une grande braderie avec des stands de vêtements, de chaussures, d’accessoires, de produits artisanaux et alimentaires. Des animations comme des concerts et des ateliers sont également prévues à l’occasion de l’édition 2023 des Printanières d’Oullins. Plus d’informations ici



Tap Take Over à In-Sted !

C’est le rendez-vous gourmand du week-end. In-Sted accueille à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche un Tap Take Over avec la Brasserie Fauve. De la bière, de la food et une exposition seront au programme. Toutes les informations sont à retrouver ici



Le Marché aux plantes de Villeurbanne !

Journée de lancement de l’évènement Côté Jardins ! Pour l’occasion, un Marché aux plantes aura lieu ce dimanche à partir de 9h sur l’avenue Henri Barbusse, piétonne en cette journée. Ce sont en tout 40 exposants qui seront au rendez-vous avec des associations, des artisans, des horticulteurs et des pépiniéristes pour vous faire acheter des plantes à tous les prix avec au bout des conseils. Des animations familiales seront également au programme. Plus d’informations ici



Britney Market à Heat !

La halle à manger du quartier de Confluence accueille ce dimanche Britney Market avec la présence d’une trentaine de shops, des designers… L’évènement aura lieu de 12h à 19h (70 quai Perrache) dans le 2e arrondissement. Entrée gratuite. Toutes les informations pratiques ici



Les Printanières à Bron !

Direction Bron ce samedi de 9h à 18h pour l’édition 2023 des Printanières. Le rendez-vous est donné sur la place de la Liberté. Ce nouveau marché aux plantes et aux saveurs aura comme thème cette année "Nos jardins s’adaptent au climat". Près de 40 exposants et associations proposeront au public des plantes fleuries, des arbres, arbustes, des plantes aquatiques… Un grand défilé au milieu des fleurs est également prévu. Les informations pratiques sur l’évènement sont à retrouver ici



Les Samedis à la Ressourcerie !

Deux fois par mois la Ressourcerie de Solidarité Afrique ouvre ses portes au public. Des trésors de seconde-main seront à dénicher ce samedi de 10h à 18h. A saisir : de la vaisselle, des vêtements, de la décoration, du mobilier, des jouets… Toutes les informations ici