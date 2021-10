Fronde des maires contre le téléphérique : Bruno Bernard (Métropole de Lyon) dénonce "des propos malhonnêtes"

Pierre Oliver (maire du 2e arrondissement), Véronique Sarselli (maire de Sainte-Foy-lès-Lyon) et Véronique Dechamps (La Mulatière) ont notamment demandé une rencontre avec le préfet et le ministre des Transports. Mais plus largement, des députés de la majorité présidentielle comme Cyrille Isaac-Sibille ou Thomas Rudigoz ont eux aussi fait savoir leur mécontentement quant à ces attributions jugées trop hâtives, comme notamment l'enveloppe de 7 millions d'euros dédiée au projet de téléphérique Lyon-Francheville tandis que la concertation n'a pas encore commencé.

Alors ce vendredi soir, les élus du SYTRAL et leur président Bruno Bernard ont eux aussi décidé de monter au front. En préambule, ces derniers "tiennent à rappeler que pour être éligibles aux subventions du 4ème appel à projets de Transports Collectifs en Site Propre lancé par l’Etat, les collectivités doivent être en mesure de lancer les travaux dans des délais encadrés".

Ils assurent ensuite que "le dépôt d’un dossier n’engage pas à sa réalisation : plusieurs projets dont la concertation est en cours ou à venir ont obtenu des cofinancements". Un "circuit habitue" en somme, comme "ce fut le cas lors des précédents appels à projets".

Quant au non-dépôt d'un dossier pour le Metro E de l'ouest lyonnais, le SYTRAL confie qu'il n'était dans tous les cas "pas en capacité de démarrer les travaux avant la fin de l’année 2022" avant de rappeler que des consultations sont toujours en cours.

Bruno Bernard passe à l'attaque

De son côté, Bruno Bernard, qui cumule le poste de président du SYTRAL et président de la Métropole de Lyon, semble désormais excédé par cette constante et parfois violente opposition. "Je regrette que certains parlementaires méconnaissent les règles mises en place par le gouvernement qu'ils soutiennent", envoie-t-il dans un premier temps aux députés frondeurs. L'homme le plus puissant de l'agglomération dénonce ensuite des "propos malhonnêtes" qui "ne permettent pas d'avoir un débat serein".

Pour conclure, l'écologiste "appelle tous les acteurs à faire preuve d'apaisement pour que la concertation qui débute le mois prochain puisse se dérouler dans les meilleures conditions".