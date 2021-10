Subvention de l'Etat : la Métropole de Lyon "prend les habitants pour des imbéciles", selon trois maires anti-téléphérique

Cela fait suite aux annonces de Jean Castex d'attribuer 81,5 millions d'euros à sept projets de transport en commun à Lyon, dont celui du téléphérique.

Mais la grogne des trois élus ne vise pas Matignon. Elle porte sur le fait que la Métropole ait répondu à l'appel à projet du gouvernement en proposant le téléphérique, alors que la concertation du SYTRAL n'a pas encore été lancée. "Un bal des hypocrites", ironise Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement.

"On voudrait nous faire croire qu’on va consulter les habitants sur un projet qui a déjà trouvé financement ? Arrêtons l’hypocrisie ! La Métropole se cache derrière une fausse démocratie participative pour faire valoir ses intérêts idéologiques, mais nous ne laisserons pas durer cette mascarade", dénoncent Véronique Dechamps, Véronique Sarselli et Pierre Oliver.

"Le Premier ministre a-t-il eu connaissance des rapports du SYTRAL de 2019 précisant que ce projet était impossible dans un tissu résidentiel comme le nôtre ?", s'interroge la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui regrette que l'enveloppe de 7 millions d'euros n'aille pas au métro E.

Le trio, élus Républicains, demande désormais une rencontre avec le préfet du Rhône et le ministre des Transports "au plus vite" et appelle l'ensemble des habitants des communes concernées à participer "massivement" à la concertation du SYTRAL qui sera lancée fin novembre.