Lyon : un homme jugé en appel pour avoir envoyé un mail raciste et antisémite à l’Inserm

Un homme de 40 ans, vivant à Dracé au nord de Lyon, était de nouveau jugé la semaine dernière pour injure et diffamation non publique à caractère raciste et antisémite. Il avait en février 2019 envoyé un mail à l’Inserm qui le suivait dans le cadre d’une étude scientifique portant sur le comportement alimentaire. Le quadragénaire avait notamment parlé de l’institution comme d’un "repère de judéo-maçons" avec un "tueur de blancs" à sa tête, rapporte le Progrès

L’homme, dont le casier judiciaire, n’a pas regretté son mail à la barre, précisent nos confrères de Rue89Lyon. Un préjudice moral de 4000 euros a été demandé à l’encontre du prévenu. Ce dernier sera fixé sur sa nouvelle peine le 26 novembre. En première instance en septembre 2020 à Villefranche-sur-Saône, il avait notamment écopé de deux amendes de 1500 euros.