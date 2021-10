Métropole de Lyon : l'annulation de la taxe sur les ordures ménagères annulée par le Conseil d'Etat

L'association de contribuables lyonnais a regretté l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Cour d'appel de Lyon datant de 2019 et annulant le vote des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016.

La justice estimait que le budget primitif de la Métropole de Lyon incorporait à tort dans le coût du service des frais de structure de 17,1 millions d'euros insuffisamment justifiés. De quoi ouvrir la voie à un possible remboursement des contribuables lyonnais. Jugement "basé sur la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui avait systématiquement écarté l'incorporation de charges d'administration générale dans l'évaluation du coût du service des déchets", rappelle CANOL dans un communiqué.

Lors de l'audience du Conseil d'Etat du 1er octobre, le rapporteur public a rappelé cette jurisprudence et proposé à la Cour de confirmer l'avis de la Cour d'appel. "Contre toute attente, le Conseil d'Etat n'en a pas tenu compte", indique l'association.

Le dossier doit donc de nouveau être étudié par la cour d'appel de Lyon.

"S'il pouvait paraître logique d'inclure des frais de structure d'administration générale, le juge aurait dû admettre, comme nous le lui avions proposé, d'inclure une quote-part des recettes (dotations de l'Etat, fiscalité) qui ont vocation à couvrir ces frais de structure et qui sont largement plus importantes ! Mais il apparaît qu'il ne faut pas chercher la logique dans les décisions de la justice administrative", dénonce CANOL, affirmant que "tous les moyens sont bons, y compris le reniement, pour permettre à l'Etat d'éliminer les contestations des fautes de son administration et abonder dans le sens d'une surévaluation de la fiscalité".

CANOL va désormais étudier les conséquences de ce jugement sur les autres actions en cours car d'autres TEOM avaient été annulées par la justice.