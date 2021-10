"La vie réelle des "Daltons" : entretien avec le groupe de rap controversé à Lyon - VIDEO

Les Daltons, un collectif de rappeurs du 8e arrondissement de Lyon, n'en finissent pas de narguer la police et la justice avec des clips où sont exhibées des armes et de la drogue, mais aussi des sessions de rodéos urbains en centre-ville. Deux d'entre eux sont actuellement derrière les barreaux, et notamment l'un de leurs leaders, Many GT.

Ils ont accepté de s'expliquer sur leur démarche avec la rédaction de LyonMag.com. Entretien face à face avec Léo Mourgeon.