Lyon s’affiche sur une célèbre paire de sneakers signée Nike !

L’équipementier à la célèbre virgule a décidé de mettre la capitale des Gaules à l’honneur à l’occasion des trente ans de ses très connues baskets : les Air Max BW. Ce sont en tout quatre villes du monde qui ont été choisies pour figurer sur cette réédition des sneakers bien connues des fans : Pékin, Rotterdam, Los Angeles et donc… Lyon !

Les Nike Air BW Lyon seront ainsi mis en vente ce vendredi matin à partir de 9h sur le site internet de la marque à partir de 9h mais également au magasin Shoez Gallery dans le 1er arrondissement.

""Lyon" est écrit sur le talon, tandis que la semelle de propreté porte la phrase "With virtue as guide and fortune as companion" (Avec la chance pour compagne et le courage pour guide), la devise officielle de la ville. Liant physiquement le tout ensemble, les lacets plats sont décorés avec les dates "1991" et "2021" sur les deubrés", peut-on lire sur le descriptif de la Nike Air BW Lyon "déclinée dans une palette de couleurs ultra-discrète de noir et de gris".

Il faudra tout de même débourser la somme exacte de 139,99 euros pour porter à ses pieds ces baskets mettant Lyon sous le feu des projecteurs.