Lyon : selon la mairie du 2e arrondissement, 79% des habitants s'opposent au téléphérique

En ce début de semaine, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver avait donné rendez-vous à la presse pour la présentation de sa propre concertation sur le téléphérique Lyon-Francheville qui déchaine les passions.

Depuis fin septembre, près de 10 00 formulaires ont été distribués entre les quartiers de Perrache et de la Confluence pour un total de 1647 réponses, qui devaient être ramenées directement à la mairie de la rue d'Enghien.

Sans surprise, les données détaillées par Pierre Oliver expriment un sentiment de rejet du téléphérique qui relierait le centre-ville à l’Ouest lyonnais, puisque 79,6% des réponses sont défavorables, contre 13,4% qui adhèrent au projet de transport aérien. Des chiffres assez similaires aux 77% des habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon qui se disaient opposés au projet, selon un sondage Ifop dévoilé le mois dernier.

Dans le détail, à la question "Que pensez-vous de l'installation de pylônes dans le 2e arrondissement de Lyon ?", 77% des sondés ont cette fois répondu : "Ce n'est pas envisageable". Ils sont 14,4% à affirmer que "cela dépend de l'emplacement", mais plus que 8,3% pour qui les pylônes, où qu'ils soient, ne sont pas dérangeants dans le centre-ville de Lyon. Par ailleurs, 73% des 1647 réponses jugent que le téléphérique urbain n’est pas un ouvrage écologique, alors que 15% pensent le contraire. Enfin, 73% assurent qu’ils n’utiliseront pas le téléphérique s’il sort un jour de terre.

Les pieds dans le plat

Quand le questionnaire avait commencé à être distribué, le groupe local écologiste du 2e, avait dénoncé un document "malhonnête et orienté qui ne vise pas à concerter les habitants mais à encourager les oppositions au projet". "C’est même parfois loufoque, comme lorsqu'on nous propose de mettre un agent de sécurité par cabine de téléphérique", se plaignait à l’époque Françoise, membre du groupe local.

Pierre Oliver a répondu ce lundi matin à ses opposants, en "assumant son objectif de mettre les problèmes sur la table notamment quand on est conscient de la forte hausse de la délinquance dans l’agglomération lyonnaise. Il est hors de question de ne pas parler de sécurité alors qu’on imagine des voyageurs enfermés dans une cabine, passer au moins 3/4 minutes entre chaque station à plusieurs dizaines de mètres au dessus du sol".

Ainsi, d’après les résultats du questionnaire édité par la mairie du 2e arrondissement de Lyon, "près de la moitié des répondants estiment qu’un agent de sécurité par cabine est nécessaire" pour un sentiment de sécurité, tandis que 36,6% veulent une caméra par cabine.

L’avis populaire officiel

La charge envoyée ce lundi arrive quelques jours avant la concertation officielle souhaitée par le Sytral et la Métropole. Des tables rondes avec les différents acteurs ou des présentations publiques seront notamment organisées dès lundi prochain, "tout le projet sera présenté, avec les différentes alternatives" assure la Métropole de Lyon.

Opposées aux écologistes, Véronique Sarselli (Sainte-Foy) et Véronique Dechamps (La Mulatière) réaliseron de leurs côtés un référendum local le 28 novembre. Les maires s'étaient confrontées au refus des écologistes de mener l'opération. Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des Transports nous indiquait en avril : "On ne dirige pas une collectivité en demandant aux habitants par sondage s'ils sont pour ou contre un projet. On les informe, on discute, on débat et ensuite on décide. C'est ça la démocratie. Nous, on ne gouverne pas par sondage".

Pour Pierre Oliver "ces avis de milliers d’habitants donnes du poids à la démarche. Ce n’est pas trois maires contre trois autres responsables politiques, c’est un vrai moyen pour nous de montrer qu’il y a une forte mobilisation. La suite c’est donc d’aller porter ce qu’il s’est dit dans la concertation du Sytral".

Lors de ces entretiens, il sera forcément question des autres transports en commun pour desservir l’ouest de l’agglomération. Une question anticipée par la mairie du 2e arrondissement qui avait demandé dans les questionnaires "quelles solution souhaiteriez-vous que l’on vous propose". Pour 69% des habitant, c’est le Métro E (Lyon-Tassin) qui est demandé tandis que 25,1% souhaiteraient "un RER à la lyonnaise". Les bus à haute fréquence sont enfin plébiscités pour 22,5% des sondés.

Des solutions traditionnelles, mais que souhaite la maire de La Mulatière qui se souvient "du projet innovant d’il y a 70 ans : le passage de l’autoroute A7 sur la commune. Nous en avons marre d’être un terrain d’expériences, d’autant que ces constructions ressemblent à des blockhaus du mur de l’Atlantique".

J.D.