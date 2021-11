Bruno Bernard : "La Métropole de Lyon est vue comme une collectivité exemplaire à l'échelle européenne"

De retour de Glasgow, Bruno Bernard évoque une "COP26 décevante, un échec, les Etats n'ont pas été à la hauteur des enjeux. (...) La France a participé à son échec".

Quel rôle peut jouer un président de collectivité telle que la Métropole de Lyon à cet évènement ? "Ca permet d'échanger avec de nombreux maires. Les collectivités locales sont beaucoup plus proactives que les Etats", estime l'élu écologiste. Selon lui, "la Métropole de Lyon est vue plutôt comme une collectivité exemplaire à l'échelle européenne".

Sur notre territoire, plusieurs mesures sont prises pour contribuer à l'effort mondial contre le réchauffement climatique. A l'instar de la ZFE, qui risque de poser des problèmes à de nombreux Grands Lyonnais qui ne pourront plus circuler avec leur voiture trop polluante. "Selon les lieux où l'on est dans l'agglomération, il y aura encore besoin de voitures, tente de rassurer Bruno Bernard. Les transports en commun ne sont pas une solution pour tout le monde. Il faut assumer ceci et trouver des solutions pour ces publics-là et les accompagner".

Cette semaine débutait également la concertation pour la transformation de la rive droite, qualifiée d'"autoroute urbaine" par Bruno Bernard. "Quand on est dans la Presqu'île, où les transports en commun sont très efficaces, où la marche à pied n'est pas désagréable, il est possible de diminuer ce nombre de déplacements en voiture sans contrainte pour les habitants".

