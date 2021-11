Moins de voitures sur les quais du Rhône et dans le tunnel de la Croix-Rousse : le plan encore flou des écologistes à Lyon

Les habitants de l'agglomération sont invités à donner leur avis sur ce "projet du XXIe siècle" comme le surnomment ce mardi Bruno Bernard et Grégory Doucet dans une interview commune accordée au Progrès.

Le président de la Métropole et le maire de Lyon tentent d'apporter quelques éléments de réponse sur leurs objectifs. Mais le tout est encore un peu flou, même si une chose est sûre : les écologistes agissent pour réduire le nombre de voitures en centre-ville. "Il restera des voitures, mais il y en aura moins", se félicite par avance Bruno Bernard.

Pour cela, la collectivité qui investira 100 millions d'euros sur trois mandats entend réduire le nombre de voies de circulation sur les quais de la Presqu'île. Selon les tronçons, les deux élus évoquent du 2x2, du 2x1 voire du 2 et 1. L'axe restera à 50km/h, même lorsque Lyon sera devenue une ville 30 le 30 mars 2022, "pour que les bus puissent rouler et être efficaces" se défend Bruno Bernard.

La trémie de l'Hôtel-Dieu sera supprimée, et des réflexions sont encore en cours concernant celle du pont de Lattre de Tassigny.

Moins de voitures sur les quais, mais aussi dans le tunnel de la Croix-Rousse ? C'est l'une des rares révélations de cet entretien : les écologistes ne veulent pas d'une suppression totale de la circulation automobile dans l'ouvrage qui relie le 6e arrondissement au 9e. Mais ils entendent accorder une place importante à un bus ou à un tramway pour desservir l'Ouest lyonnais depuis la Part-Dieu d'ici 2028.

Quid de la M7, déclassée mais qui fait toujours office d'autoroute traversant Lyon ? La Métropole dit avancer sur le projet d'une passerelle mode doux entre Gerland et le quartier de la Saulaie à Oullins, futur eldorado de foncier comme l'a été en son temps la Confluence. L'autopont du musée des Confluences pourrait aussi être détruit pour intégrer le gros du flux automobile à celui de Gerland et de la Confluence, et ainsi le ralentir fortement.