A la Région Auvergne-Rhône-Alpes, quatre élus RN vont former leur propre groupe

Ce vendredi, c'est le groupe RN à la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a connu une nouvelle défection d'élus. Selon le Figaro, quatre conseillers régionaux ont informé leur président Andrea Kotarac qu'ils partaient pour former un groupe entre eux.

Parmi ces frondeurs, on retrouve notamment Christophe Boudot, ancien secrétaire départemental du Front national et qui occupait ces fonctions de président de groupe à la Région au mandat précédent. Mais aussi Isabelle Surply, Vincent Lecaillon et Stéphane Blanchon.

Selon nos confrères, ces quatre élus faisaient l'objet de messages anonymes et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Il leur est notamment reproché de, comme les anciens RN Antoine Mellies ou Agnès Marion, de lorgner du côté du polémiste pas encore déclaré candidat à la présidentielle.

Des actes qui viendraient de leur propre camp, divisé entre ceux qui soutiennent activement Marine Le Pen, ceux qui lorgnent sur Eric Zemmour mais aussi ceux qui se rapprochent de Marion Maréchal...