Lyon : les antifas et les Daltons menacent de perturber l’émission de Jean-Marc Morandini à la Guillotière

Le présentateur star Jean-Marc Morandini est attendu dans le quartier de la Guillotière pour un nouveau numéro de son émission Face à la rue", où des personnalités déambulent dans des zones où l’insécurité est grandissante. Cette fois, c’est le chef du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui accompagnera Jean-Marc Morandini durant les 1h30 de direct dans le quartier entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, dès 10h35.

Mais depuis l'annonce de cette programmation spéciale et inédite dans la capitale des Gaules, des menaces apparaissent sur les réseaux sociaux. Ces dernières émanent du groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE), qui dénonce "une provocation fasciste" et appelle les volontaires "à venir en masse empêcher la tenue de l’émission".

Les membres de l’ultra gauche chargent aussi la préfecture, car cette dernière "utilise les lieux de vie comme propagande politique et en assumera les conséquences".

La GALE fait ainsi référence à la mobilisation particulière des forces de l’ordre à la Guillotière, et tout particulièrement place Gabriel-Péri, largement présente dans l’actualité nationale après les annonces de Casino et McDonald’s de fermer plus tôt leurs enseignes à cause de l’insécurité. Une présence continue de la police qui a permis de faire place nette sur l’espace prisée par les vendeurs à la sauvette, notamment de cigarettes. Ainsi, de nombreux riverains remercient depuis quelques jours les policiers mobilisés et espèrent ne pas voir la situation se dégrader à nouveau.

Même les Daltons, le collectif de rappeurs/délinquants a réagi sur Instagram : "Si on n'est pas trop minés de flics, on va essayer de ramener nos fraises".

La venue de Jean-Marc Morandini et son équipe échaude aussi le collectif "La Guillotière en Colère", en première ligne depuis de longs mois dans les demandes de sécurisation du quartier, et régulièrement cité par les médias. L’association de riverains a été approchée par CNews pour participer au direct, mais cette dernière a refusé "poliment mais fermement" de réaliser un tour de la "place du Pont" aux côtés de l’élu frontiste Jordan Bardella.

Même son de cloche, ou presque, pour l’ancien élu de l’arrondissement Romain Blachier qui demande que les médias nationaux "arrêtent de prendre l’arrondissement pour un cirque d'animaux". Un message publié sur Twitter et liké par la maire du 7e Fanny Dubot, qui n'est donc pas très emballée à l'idée de recevoir sur son territoire le présentateur.