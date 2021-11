Procès de la sextape : Karim Benzema fixé sur son sort ce mercredi

Karim Benzema sera fixé sur sa peine. Le procureur avait requis une peine de 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende à l'encontre du natif de Bron, jugé pour complicité de tentative de chantage.

Dans cette affaire, deux ans de prison ont été requis contre Karim Zenati, l'ami d'enfance du footballeur, également originaire de Bron. La peine la plus forte encourue est réservée à Mustapha Zouaoui, considéré comme le cerveau de l'affaire. Quatre ans ferme et 15 000 euros d'amende ont été requis contre lui. Quant à Axel Angot, 18 mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende ont été réclamés par le parquet.

Ce jugement mettra fin à une affaire vieille de six ans, et qui avait provoqué l'exclusion de Karim Benzema de l'équipe de France. Cette fois, en cas de condamnation, Karim Benzema ne "serait pas exclu", a assuré quelques jours plus tôt Noël Le Graët, le président de la FFF.

Comme lors du procès, l'attaquant brondillant, qui jouera ce mercredi soir avec le Real Madrid en Ligue des Champions, ne sera pas présent à Versailles pour entendre le délibéré. Une décision de justice qui intervient à quelques jours de l'annonce du Ballon d'Or 2021.