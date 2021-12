Accueil de mineurs isolés à La Mulatière : la mairie furieuse contre la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a récemment pris la décision d'utiliser un bâtiment situé rue de Verdun à La Mulatière pour accueillir plusieurs mineurs isolés et bénéficiaires de la protection internationale. Mais la commune avait fait savoir à la gouvernance écologiste son opposition totale à ce projet.

Ce bâtiment du centre-ville avait en effet pour vocation d'être détruit pour permettre la rénovation du coeur de ville. De plus, selon la mairie, "la localisation de cet accueil est également non adaptée". La maire de La Mulatière, Véronique Déchamps (droite), dénonce une "nouvelle décision unilatérale de la Métropole" dans un communiqué publié ce jeudi.

"Il est facile de faire semblant d'ouvrir un dialogue qui se présente comme constructif alors que ce bâtiment appartient à Lyon Métropole Habitat et que cet organisme public se doit d'appliquer les décisions de son conseil d'administration, composé notamment de 3 vice-présidents de la Métropole", poursuit-elle.

L'arrivée des premiers occupants en février 2022 et leur départ en décembre 2023 (date obtenue par la mairie) "est donc un pavé dans la mare qui va repousser notre programme (le programme de rénovation urbaine, ndlr) de 24 mois au plus".

Enfin, Véronique Déchamps assure que La Mulatière n'a "pas la capacité d'intégrer de nouvelle population, ce qui reviendrait encore à fragiliser un peu plus le secteur".

Quoi qu'il en soit, une réunion publique d'information et d'échanges est prévue le 15 décembre à 18h30 à l'Hotel de Ville en présence de Lucie Vacher (vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'Enfance, la Famille et la Jeunesse) et de Reanaud Payre (vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'Habitat et du Logement social.