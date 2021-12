Municipales à Givors : une triangulaire au second tour, le maire sortant Mohamed Boudjellaba en tête

Sur les six listes en course pour la mairie de Givors, ils ont décidé d’en envoyer trois au second tour le week-end prochain.

C’est le maire sortant (divers gauche soutenu par les écologistes) Mohamed Boudjellaba qui est arrivé en tête avec 40,5%. Il est suivi de loin par sa rivale communiste Christiane Charnay (25,1%), à qui il avait ravi la mairie l’été dernier. Enfin, Fabrice Riva, qui conduit une liste sans étiquette mais avec plusieurs colistiers d’extrême-droite, s’est aussi qualifié avec 17,8%.

A l’occasion du second tour, on retrouvera donc une triangulaire.

A noter que le dépouillement s’est déroulé dans une ambiance très tendue. Selon le Progrès sur place, la police encadrait une cinquantaine de curieux, dont la plupart était envoyé par les différents candidats.

En mars 2020, les résultats du premier tour avaient été largement différents. Puisque Christiane Charnay était arrivée en tête avec 24,55% des voix, suivie par Antoine Mellies (RN) et ses 22,84%, puis par le futur vainqueur Mohamed Boudjellaba (20,52%).

Pour rappel, l’élection de 2020 avait été annulée par le Conseil d’Etat. Face au faible écart de voix entre Mohamed Boudjellaba et Christiane Charnay, et alors que deux incidents devant des bureaux de vote avaient été relevés, la justice avait préféré renvoyer tout le monde dans les isoloirs.