Affaire de la sextape de Mathieu Valbuena : le brondillant Karim Zenati fait aussi appel

Son ami d’enfance Karim Zenati a également décidé de faire appel selon l’Equipe ce lundi. Le Brondillant avait lui écopé de 15 mois de prison.

Toutefois, contrairement à l’attaquant des Bleus et du Real Madrid qui conteste ses 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, Karim Zenati ne fait pas appel de l’action publique mais bien des intérêts civils. C’est-à-dire qu’il accepte sa peine de prison prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles, mais qu’il conteste les amendes qu’il devait verser à Mathieu Valbuena et à la FFF, soit plusieurs milliers d’euros.

Karim Zenati est celui qui a embarqué Karim Benzema dans cette affaire. Approché en premier par le maitre-chanteur, il a ensuite convaincu son ami d’en parler à Mathieu Valbuena durant un rassemblement de l’Equipe de France.

Une conversation téléphonique entre les deux amis avait été diffusée lors du procès cet automne. Entre deux rires, ils s’étaient moqués du joueur victime de chantage : "Il va rien lâcher, ils vont lui pisser dessus, qu’il se démerde avec ses piranhas".

Interrogé par les juges, Karim Zenati avait nié avoir fait participé "son frère" Karim Benzema à une tentative d'extorsion. "Je vous assure que je pensais la démarche bienveillante. Jamais il n’a été question d’argent", s'était-il défendu. Un argument qui n'avait donc pas convaincu, compte-tenu de la peine délivrée.