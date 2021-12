Règlement local de publicité : des collectifs interpellent les élus de la Métropole de Lyon

Alors en amont de ce premier vote, plusieurs collectifs et associations ont écrit aux élus métropolitains pour les sensibiliser "sur l'importance de leur future décision". Alternatiba ANV, Plein la Vue et Résistance à l'Agression Publicitaire demandent ainsi aux décideurs de "soutenir les dispositions vertueuses de ce projet".

Tout d'abord, les collectifs appuient sur la nécessité d'interdire les écrans publicitaires et enseignes numériques lumineuses. "Il s’agit là d’une amélioration profonde par rapport aux partis pris de l’exécutif anciennement en charge du dossier et d’une décision respectueuse des attentes de la population très majoritairement opposée à ces dispositifs agressifs, invasifs et polluants", selon Louis Coulombel, militant de Résistance à l'Agression Publicitaire.

Ensuite, les associations souhaitent que les grandes bâches publicitaires, comme celles qui sont très souvent installées place Bellecour, soient bannies de la Métropole.

Enfin, les associations espèrent peser dans la décision de maintenir ou non l'autorisation des commeçant à afficher de la publicité numérique dans les vitrines, une méthode qui ne peut, pour le moment, pas être encadrée par le RLP.

Le but ultime de ces organisations est de réduire fortement la présence publicitaire sur le mobilier urbain. Une interdiction totale est visée à l'horizon 2032, date de fin de contrat avec l'afficheur JCDecaux.