Avis défavorable pour le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, l'opposition savoure

La commission d'enquête publique a fustigé plusieurs points prévus par les écologistes, à commencer par l'interdiction des panneaux publicitaires numériques.

"Consciente des nombreux effets négatifs du numérique, la commission s’étonne néanmoins de l’interdiction de son utilisation pour les panneaux publicitaires, les pré-enseignes et enseignes. Elle estime en effet que de nombreux paramètres permettent de l’encadrer efficacement pour en réduire les effets négatifs. Elle indique également qu’il s’agit d’une technologie présentant de réels atouts en matière de rapidité de diffusion, de facilité de mise en œuvre et de possibilité pour un unique support de diffuser un grand nombre de message", indique le rapport de la commission, qui indique que la Métropole fait preuve d'un "manque de cohérence" puisqu'elle entendait continuer à utiliser ces panneaux pour la diffusion d'informations municipales.

"La Métropole de Lyon en prend acte et travaille à la prise en compte dans le document final du RLP des réserves émises par la Commission. (...) La Métropole va ainsi encadrer les dispositifs numériques (sans les interdire) dans les vitrines et les journaux d’information municipaux et assouplira les règles de densité des panneaux publicitaires pour une meilleure cohérence globale", a réagi sur Twitter Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole chargé de la Réduction de la publicité.

#RLP Cependant, la Commission émet un avis défavorable en soulevant plusieurs réserves. La Métropole de Lyon en prend acte et travaille à la prise en compte dans le document final du RLP des réserves émises par la Commission. — Philippe Guelpa-Bonaro (@FilGB) January 27, 2023

Autres points noirs du RLP selon le rapport de la commission d'enquête publique : l'interdiction des bâches publicitaires qui ne serait pas comprise par les Lyonnais puisqu'elles resteront sur les chantiers des monuments historiques, les risques de conséquences économiques pour les professionnels de la pub et les entreprises et commerçants qui l'utilisent, et l'extinction des enseignes lumineuses.

Pour le groupe LR de la Métro Positive présidé par Philippe Cochet, ce rapport "sonne comme un cinglant désaveu pour Bruno Bernard et plus particulièrement son vice-président Philippe Guelpa Bonaro et Benjamin Badouard, co-président du groupe Les écologistes et ancien président du collectif Plein la vue. (...) Nous attendons désormais de connaître les enseignements que le Président de la Métropole entend tirer de cet avis négatif et les modifications qu’il compte apporter à ce qui était alors décrit par son vice-président comme le 'fruit de l’intelligence collective'".

Le RLP remanié doit être voté au conseil métropolitain de juin 2023.