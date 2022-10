Consultations de la Métropole de Lyon pas encadrées ? Des raids de commentaires copiés-collés observés

Même si cela retarde leurs projets, même si le taux de participation est rarement important.

Sur ce dernier point, la Métropole de Lyon a peut-être souhaité inverser la courbe du désintérêt en ouvrant un peu trop les vannes.

Le Progrès révèle ce lundi que la consultation qui se tient actuellement sur le futur règlement local de publicité (RLP) fait l'objet de raids de commentaires anti-pub. Le même message a par exemple été copié-collé à 238 reprises. Il commence par "Je soutiens l’ensemble des mesures qui permettent de réduire l’emprise de la publicité en ville sur mon quotidien" et décline ensuite ces dernières.

Et les auteurs de cette pratique ne se cachent pas puisque plusieurs collectifs, à commencer par le plus connu Plein la Vue dont est issu Benjamin Badouard, actuel coprésident du groupe Ecologistes à la Métropole, appellent clairement sur leurs réseaux sociaux à inonder le registre de ces messages identiques et prônant la fin

Par ailleurs, le site de la consultation ne vérifie pas que les personnes qui commentent sont bien des habitants de la Métropole de Lyon, car seule une adresse e-mail est réclamée pour participer.

Cela n'a pas manqué de faire réagir Philippe Cochet, président LR du groupe La Métro Positive : "Si l'information est confirmée, celà prouve que la consultation est "caviardée" par l’exécutif de la Métropole de Lyon. Nombre de vice-présidents sont issus de ces associations voire ont présidé ces associations. La consultation de la Nupes est définitivement discréditée".