Règlement local de publicité : les professionnels réclament une nouvelle concertation à la Métropole de Lyon

Voté en décembre dernier, le document réduisant drastiquement la place de la pub dans l'agglomération est actuellement soumis aux votes des 59 communes que compte la collectivité.

Or, un certain nombre s'y oppose farouchement, et d'autres émettent des réserves.

Un constat suffisant pour plusieurs professionnels et syndicats de la publicité pour réclamer à Bruno Bernard un entretien. Les dirigeants de Light Air, Charvet, Sovilec ou de la SNPE souhaitent obtenir du président écologiste de la Métropole "une nouvelle concertation où les professionnels et les syndicats auront l'assurance d'être écoutés et que leurs propositions soient prises en compte".

Dans leur communiqué de presse, ils estiment que le RLPI est "bien loin du consensus qui nous a été annoncé". Et de rappeler que la CCI de Lyon a voté contre, et que la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) a également émis 11 votes défavorables sur 14.

Selon eux, ce nouveau règlement de la publicité qui prévoit notamment l'interdiction des écrans numériques et des publicités sur les bâches de chantier, l'extinction des publicités de minuit à 6h du matin ou la réduction du nombre de panneaux publicitaire et de leur taille à 4 m² maximum aura des "conséquences économiques importantes pour 200 entreprises et 2500 emplois du secteur".