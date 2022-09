Dans la région : la distribution de pub dans les boîtes aux lettres interdite à Grenoble, bientôt à Lyon ?

L'idée est d'inverser la logique du "Stop pub" lancé en 2004 : la distribution de prospectus publicitaires en boîte aux lettres est désormais interdite. Et les habitants qui souhaitent toujours en recevoir devront coller un sticker "Oui pub".

Pour ce grand lancement, deux villes écologistes d'envergure ont répondu présentes : Bordeaux et Grenoble.

"C’est 30 kilos par foyer qui sont chaque année gaspillés pour nous consommer à consommer et surconsommer. C’est, à l’échelle du territoire grenoblois, plus de 6000 tonnes de papiers qui vont être économisées", s’est félicité le maire grenoblois Eric Piolle.

Dans la région, en plus de la capitale des Alpes, le SICTOBA, Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche, et le SYTRAD, Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme, ont également adhéré à l'initiative.

En cas de résultats probants, on peut logiquement imaginer que d'autres agglomérations comme Lyon suivent les pas de Grenoble, Bordeaux, Agen, Nancy ou Dunkerque.