Pub, transports, piétonnisation : programme chargé pour le conseil de la Métropole de Lyon ce lundi

Le Conseil du mois de juin de la Métropole de Lyon débute ce lundi rue du Lac et durera jusqu'à mardi soir. Un programme chargé attend les conseillers qui devront statuer sur des dizaines de délibérations.

Parmi les plus importantes, on peut retrouver l'augmentation du budget pour le dispositif Ecorenov. Vingt-et-un millions d'euros devraient être débloqués pour financer la rénovation énergétique de 8000 à 9000 logements.

Le vote du nouveau Réglement Local de Publicité (RLP) aura également lieu. Il devrait permettre une réduction drastique de la publicité dans l'espace public, comme le démantèlement des écrans lumineux à but commercial. Pour que ce dernier soit adopté, il est nécessaire que 2/3 de l'assemblée y soit favorable, ce qui n'est pas encore gagné.

Aussi, le Conseil devrait approuver le bilan de la concertation du projet d'aménagement de la Rive droite du Rhône entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. Les élus vont également accorder une prime de 300 euros à tous les agents de la Métropole pour faire face à l'inflation des prix.

Côté mobilité, sujet toujours très clivant, les débats devraient encore être animés. En effet, la majorité de Bruno Bernard présentera un nouveau plan piéton "sur l'ensemble du territoire, en particulier aux abords des écoles et des collèges". Mais c'est bien la création d'une nouvelle structure qui devrait faire parler : la Société publique lyonnaise de mobilités (SPLM).

Création de la Société publique lyonnaise de mobilités

Cette dernière regroupera les compétences du SYTRAL et de la Ville de Lyon pour "mettre en œuvre une politique de mobilité ambitieuse, s'appuyant sur l'ensemble des leviers à leur disposition : développement des alternatives à l’autosolisme (modes actifs, transports collectifs, covoiturage, autopartage), incitation à la dépollution et à la décarbonation des véhicules (zone à faibles émissions (ZFE), stations de recharge électrique ou bio-GNV, etc.), mais aussi la gestion des facilités de stationnement (stationnement automobile sur voirie, en ouvrage, en parcs-relais (P+R), stationnement vélo)".

Actuellement, les compétences du SYTRAL se limitent à l'organisation des transports en commun (TCL, Cars du Rhône, funiculaires,...) tandis que ce sont les communes qui s'occupent du stationnement sur voirie. Avec la SPLM, tous les leviers pourront être activés par un même groupe de décideurs. Ce groupe sera composé de quatre représentants de la Métropole de Lyon, de deux représentants du SYTRAL et d'un membre de la Ville de Lyon. Les premières actions de la SPLM auront lieu d'ici 2023.