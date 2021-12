Interdiction des écrans numériques et des bâches de chantier : le futur règlement local de publicité se précise à la Métropole de Lyon

Ce nouveau texte, visant à encadrer la publicité et les enseignes publicitaires dans l’ensemble des communes de la Métropole avec définition d’un zonage précis, sera débattu et voté lors des prochains conseils municipaux organisés entre décembre 2021 et mars 2022.

Plusieurs mesures fortes seront mises en œuvre dans ce règlement qui sera ensuite voté définitivement fin 2022 par la Métropole.

A commencer par l'interdiction des écrans numériques et les bâches de chantier, l'extinction des publicités de minuit à 6h du matin, la réduction du nombre de panneau publicitaire et de leur taille à 4m². Les publicités lumineuses en toiture seront également interdites et une protection très forte sera faite autour de plus de 95% des établissements scolaires du territoire, de la maternelle au lycée.

"Dès le début de notre mandat, nous avons multiplié les rencontres afin d’être à l’écoute de toutes les requêtes formulées par les acteurs concernés et élaborer, de la manière la plus équilibrée possible, ce Règlement Local de Publicité. Avec ce document ambitieux, nous nous engageons à l’interdiction des écrans numériques et des bâches de chantiers publicitaires pour protéger le cadre de vie de nos habitants et réduire les impacts de la pollution lumineuse sur la santé humaine et animale", a expliqué Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président délégué au Climat, à L’Énergie et à la Réduction de la publicité.

"Si nous intervenons sur la publicité, c’est en cohérence avec les politiques de transition que nous menons : pour un espace public apaisé, en faveur de l’économie locale et dans la lutte contre le gaspillage énergétique", a rajouté Blandine Collin.



Le règlement encadrera par ailleurs les enseignes des commerces avec une volonté de les accompagner vers des enseignes de qualité qui s’intègrent dans le paysage urbain. La mise en œuvre du RLP "se voudra pédagogique et progressive".

Le texte a été adopté avec 92 voix pour et 29 contre.