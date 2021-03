Métropole de Lyon : "le regard d’un enfant doit-il être capté par la publicité ?", dixit Bruno Bernard

C’est 600 kWh de plus que la consommation annuelle d’un foyer français. C’est pourquoi la nouvelle majorité écologiste lyonnaise a décidé de prendre ce sujet à-bras-le-corps. Le 25 mars, à l’occasion de la journée internationale contre la publicité, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, s’est rendu sur les terres villeurbannaises du maire Cédric Van Styvendael. Les deux élus s’étaient donnés rendez-vous devant une fresque réalisée par les artistes lyonnais du Zoo art show, à quelques pas d’un panneau publicitaire géant avenue Roger Salengro.

Ce type d’affichage fait partie des 45 panneaux en cours de désinstallation dans la métropole. "Est-ce que le regard d’un enfant dans la rue doit être capté par de la publicité ?", s’est interrogé Bruno Bernard. L’homme fort de la collectivité préférerait que les passants "posent les yeux sur le patrimoine local qui les entoure". Un patrimoine représenté par cette fresque de 100 m² qui recouvre un mur délabré, "symbolisant un engagement à trouver des solutions alternatives", pour Cédric Van Styvendael.

Cette flotte de panneaux d’affichage rapportait 125 000 euros par an à la Métropole. Mais pour les responsables le jeu en vaut la chandelle : "nous nous engageons à réduire la pression publicitaire pour offrir aux habitants des rues apaisées et végétalisées", a assuré Bruno Bernard

C’est pour aller dans ce sens qu’un "règlement local de publicité" est en train d’être élaboré. Il devrait permettre à terme "la préservation de la qualité paysagère, la lutte contre la pollution lumineuse, la réduction du nombre de dispositifs et la mise en valeur des commerces locaux". Une fois le RLP approuvé, les acteurs auront deux ans pour se mettre en conformité.



L’obstacle du privé

Si la Métropole peut librement intervenir sur la voirie, qui est un espace public, ses pouvoirs sont limités en ce qui concerne les zones privées. Entendons par là tous ces écrans disposés dans les vitrines des commerces et ces enseignes, souvent très lumineuses, sur les devantures des magasins et des entreprises. Les afficheurs ont trouvé ici une solution à bénéfice double : ils peuvent non seulement contourner les règlements locaux, mais ils sont surtout exonérés de la taxe locale (taxe qui a rapporté 6,5 millions d’euros aux communes de la métropole en 2020).

L.M.