Lyon : du sursis pour la vente de plus de 200 000 euros de masques FFP2 périmés

Pour comprendre l'origine de cette affaire assez insolite, il faut remonter à 2010. Le monde connaissait alors une pandémie de grippe A provoquée par le virus H1N1. Après l'alerte de l'OMS, les états et les collectivités avaient investi en masse pour se constituer des stocks gigantesques de masque chirurgicaux et FFP2.

Ce fut le cas pour la Ville de Lyon qui avait acheté des millions de masques FFP2. Mais une fois l'épisode pandémique passé, ce stock gigantesque ne servait plus à rien et a été entreposé. En 2017, pour faire de la place, la Ville a alors mis en vente près de 900 000 unités qui, selon Le Progrès, étaient périmées depuis 2014.

Un homme âgé d'une trentaine d'années en avait fait l'acquisition aux enchères pour la modique somme de 6000 euros. Comme le hasard fait bien les choses, l'individu pensait pouvoir faire des bénéfices monstrueux début 2020 lorsque le coronavirus a commencé à se répandre partout sur la planète.

Souvenez-vous : à cette époque, les masques étaient extrêmement rares et le monde entier voulait se constituer un stock pour sa population. Ça n'a pas manqué, notre homme a tenté d'en profiter. Toujours selon Le Progrès, il aurait dans un premier temps vendu 700 000 masques à la Chine, à travers une société parisienne, empochant ainsi 200 000 euros.

Il a ensuite écoulé ses masques, en modifiant leur date de péremption, dans le Rhône et dans l'Ain. Un hôpital de Lyon est lui aussi tombé dans le piège avant d'être prévenu par l'Agence Régionale de Santé.

C'est alors que la gendarmerie de Bourg-en-Bresse (Ain) a commencé son enquête. Le quotidien régional indique que les militaires avaient été prévenus par le fabricant français de ces masques. Ce dernier les avait reconnus sur une annonce passée sur le site Leboncoin.

Les brigadiers ont donc décidé de tendre un piège au fraudeur : ils se sont grimés en acheteurs et ont pris rendez-vous avec le vendeur fin février. Sur place, l'individu qui pensait faire un nouveau bénéfice de 90 000 euros a été interpellé. Les gendarmes ont saisi plus de 90 000 masques FFP2.

Poursuivi pour pratique commerciale trompeuse et faux et usage de faux, le prévenu a été jugé au tribunal de Bourg-en-Bresse mardi dernier. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende.