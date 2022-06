Lyon : la mairie du 2e arrondissement a recyclé 124 kg de masques chirurgicaux

Voilà maintenant plus d'un an que la mairie du 2e arrondissement de Lyon a mis en place une collecte de masques chirurgicaux usagers dans ses locaux. L'heure est donc à un premier bilan pour cette opération réalisée en partenariat avec l'association TEHP et les entreprises Solution Recyclage et Cycl-add.

Depuis le 16 avril 2021, plus de 41 300 masques ont été récoltés pour un poids total de 124 kg. On estime que la récolte a permis l'économie de 248 kg de CO2 qui auraient été émis en cas de traitement classique de ces déchets (ramassage, traitement, incinération,...).

"La Mairie a su répondre à une forte demande des habitants", se félicite Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement qui note également que sa mairie "est le seul point de collecte sur la Ville de Lyon". Tous ces masques, qui se décomposent naturellement en 450 ans, ont pu être transformés en pots de fleurs.

Mais ce bilan ne signe pas la fin de l'opération : "la mairie poursuit sa collecte de masques, tant qu'elle constate une forte demande". Prochainement, les entreprises de recyclage comptent transformer les déchets en t-shirts.