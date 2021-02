Lyon : condamnation du pharmacien qui continuait à vendre des masques malgré la réquisition

Il était soupçonné d’avoir continué à vendre des masques de protection à des prix prohibitifs, alors que le gouvernement avait ordonné une réquisition. C’est un infirmier qui, en mars dernier alors que la pandémie de Covid-19 démarrait, avait découvert le pot aux roses et qui avait prévenu la préfecture.

Pour avoir poursuivi ses ventes, et surtout avoir refusé de fournir son stock de masques gratuitement au personnel de santé, le pharmacien avait d’abord fait l’objet d’un rappel à la loi. Malgré cet avertissement, l’homme avait multiplié ses ventes, y compris à destination de Blacks Blocs en marge d’une manifestation. Au total, l’individu a réussi à générer une marge d’un peu plus de 1000 euros pour 1700 masques écoulés en seulement douze jours. Le prix d’une boîte était d’ailleurs monté de 49,50 euros à 59 euros.

A l'époque, l’intéressé nous avait envoyé un message, juste avant son interpellation : "Le rôle des médias est de dire la vérité aux Français et de ne pas juste répéter la doctrine mensongère du gouvernement actuel qui ne manquera pas de tomber vu sa gestion calamiteuse de la pandémie COVID-19. Le prochain gouvernement cherchera les responsables et les coupables. Votre devoir est d'alerter la population sur la nécessité de protéger ses voies respiratoires avec un masque éventuellement "fait maison" qui sera malgré tout une protection efficace pour limiter la contamination et limiter le nombre de malades et de morts".

A la barre, le pharmacien a affirmé qu’il n’avait pas compris que la vente aux particuliers était interdite. Une justification peu crédible, à la vue de son message, et quand on sait que les médias relayaient largement les premières mesures sanitaires contre l’épidémie. Selon le Progrès, l’homme a été condamné par le tribunal correctionnel à 4000 euros d’amende, dont 2000 avec sursis. Il devra également verser 3000 euros de dommages et intérêts au conseil de l’ordre national de la profession.