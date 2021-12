Auvergne-Rhône-Alpes : le RN perd quatre élus qui fondent leur propre groupe

Pour le plus grand malheur des autres membres de l’opposition puisque les moyens accordés après l’élection régionale devaient être redistribués équitablement.

C’est le groupe du Rassemblement national qui se voyait être orphelin de quatre élus. Isabelle Surply, Christophe Boudot, Vincent Lecaillon et leur nouveau président Stéphane Blanchon fondaient leur propre formation : le groupe Libertés, Identité, Souveraineté (LIS).

"Ce groupe est né d’un constat et d’une volonté", indiquait Stéphane Blanchon lors d’une conférence de presse avant le début du conseil régional.

"Le constat, c’est que la confiance est rompue au sein du groupe Rassemblement national par des manoeuvres indignes et pénalement répréhensibles de la part de certains élus. L’ambiance délétère qui règne dans le groupe RN depuis les dernières régionales a été aggravé notamment par l’usage de comptes Twitter faussement anonymes", poursuivait l’élu, en référence à des messages publiés sur les réseaux sociaux pour diffamer notamment Isabelle Surply. Conséquence en partie de la défiance de plus en plus forte au sein du Rassemblement national entre les lepénistes et ceux qui se tournent vers Eric Zemmour et Marion Maréchal.

Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été prévenus de ces agissements par Andréa Kotarac, président du groupe en Auvergne-Rhône-Alpes. Un audit interne à Lyon a été piloté par le bureau exécutif du RN. "Mais les coupables n’ont pas été sanctionnés. Pire, certains fautifs ont été promus à des fonctions nationales", regrettait Stéphane Blanchon.

Avec ce groupe LIS, les quatre conseillers souhaitent "rassembler les élus régionaux qui entendent exercer leur mandat en toute indépendance". Ils se voient "ni comme un groupe d’opposition, ni comme un groupe de majorité". Et dès ce jeudi, plusieurs amendements, voeux et questions orales ont été formulés.

Le volet politique est désormais enclenché. Quid du judiciaire ? "Je ne préfère pas aller dans cette voie-là. Si les menaces persistent, je serai contrainte de le faire (porter plainte)", commentait Isabelle Surply.

Jamais aucun nom n’était prononcé par les élus. Vincent Lecaillon évoquait simplement le cas d’un élu régional présent à la Commission nationale d’investiture du Rassemblement National avec lequel le quatuor ne souhaitait plus avoir aucun contact. Il s’agit d’Alexis Jolly, l'Isérois qui se rêvait tête de liste avant qu’Andrea Kotarac ne le coiffe au poteau, et qui est aujourd'hui porte-parole régional de la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle 2022.