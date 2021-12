Lyon : plus qu'une semaine pour profiter du spectacle de la Région des Lumières à Fourvière

Le show lumineux et sonore intervenant dans le cadre de la Région des Lumières se tient encore jusqu’à dimanche soir inclus.

Ce spectacle gratuit visible sur la façade de la basilique de Fourvière permet de découvrir durant une petite vingtaine de minutes cinq tableaux mettant à l’honneur les origines de Lugdunum, le Vœu des échevins ou encore la naissance de la Fête des Lumières.

Une façon de découvrir autrement l’histoire de la capitale des Gaules avec des illuminations à couper le souffle. Les visiteurs sont d’ailleurs particulièrement nombreux à se presser au pied du plus célèbre monument de Lyon pour découvrir le spectacle lancé au début du mois de décembre et réalisé notamment par "Les Allumeurs de Rêves" et l’atelier BK.

Info pratique :

La Région des Lumières sur le parvis de la basilique de Fourvière

Jusqu’au 2 janvier de 18h45 à 21h45

L’accès au site est conditionné au respect des réglementations sanitaires en vigueur, notamment la présentation du pass sanitaire