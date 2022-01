La députée du Rhône Blandine Brocard porte plainte après un mail de menaces avec son adresse personnelle

Plusieurs d’entre eux, comme Thomas Rudigoz ou Jean-Luc Fugit, ont reçu de nombreux messages de menaces, voire ont vu leurs permanences ciblées par des tags d’individus opposés au vaccin ou au pass sanitaire.

Cette semaine, c’est la députée MoDem de la 5e circonscription du Rhône, Blandine Brocard, qui a fait partie des destinatrices d’un courriel inquiétant. Intitulé "On arrive", le message s’adressait à plusieurs parlementaires et faisait figurer leurs adresses personnelles. "T’es dans la liste, on a des armes à feu, on arrive la collabo, tu ne t’en sortiras pas comme ça", était-il écrit, visant explicitement Blandine Brocard.

Selon Lyon Capitale, l’ex-membre de la République en Marche a porté plainte vendredi à la gendarmerie.

"La contradiction, le débat, les désaccords, les échanges musclés : OUI. Mais que serait un régime où les représentants du peuple légiféreraient sous la pression, les menaces ? Notre Démocratie ne doit pas plier face à ce genre de messages -où figurent nos adresses personnelles", commentait Blandine Brocard sur les réseaux sociaux au moment de révéler le contenu du courriel de menaces.