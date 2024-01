Loi "néfaste pour nos conseils municipaux" : le travail de Blandine Brocard ne passe pas dans la Métropole de Lyon

Un soulagement pour plusieurs maires de la Métropole de Lyon, qui en veulent à la députée Blandine Brocard qui le portait.

Comme l'a repéré le conseiller municipal de Caluire-et-Cuire Bastien Joint, la parlementaire MoDem s'était lancée dans une proposition de loi "néfaste pour nos conseils municipaux".

Elle prévoyait notamment la désignation automatique, comme à l'Assemblée nationale, d'un membre de l'opposition comme président de la commission des finances pour les communes de plus de 1000 habitants, l'allongement du délai minimum de convocation du conseil municipal de 5 à 20 jours pour les communes de plus de 3500 habitants et la modification du quorum pour que les conseils municipaux puissent se tenir, même s'il n'y a qu'un tiers des membres présents.

Sur ce dernier point, Bastien Joint est furieux : "L'action des élus locaux est aussi déterminante qu'observée. Notre mobilisation est et doit être de chaque instant. Qui peut décemment imaginer dans cette période de forte défiance à l'endroit du paysage politique que l'abaissement du quorum viendrait revitaliser notre démocratie ?"

"Cette proposition de loi est déconnectée de nos réalités. Elle représente un alourdissement et une complexification de l'exercice du quotidien là où nous attendons une simplification et de vraies décisions en matière de décentralisation pour nos communes", note le fraîchement désigné secrétaire départemental adjoint des Républicains du Rhône.

Dans un courrier adressé aux édiles de sa circonscription, Bastien Joint en profite pour tacler celle qui fut son adversaire aux dernières législatives et qui "n'a jamais été maire".