Elle fait la promotion de la lavande rhodanienne : Blandine Brocard (députée MoDem) attaquée par des écologistes

Blandine Brocard n'imaginait certainement pas s'attirer les foudres des militants écologistes en publiant ces quelques mots qui accompagnent des photos d'elle participant à une récolte de lavande dans le Rhône. La députée MoDem de la 5e circonscription du département a en effet rendu visite à Gilbert Bouricand, un producteur basé à Quincieux. Elle l'a félicité pour les "nouveaux défis" agricoles qu'il se lance à travers un tweet.

Drôme provençale ? Eh bien non ! C’est chez nous 😎

Première récolte de lavandin

📍à #Quincieux

Bravo à Gilbert Bouricand qui se lance toujours de nouveaux défis ! pic.twitter.com/UgyYDJ3Kdn — Blandine Brocard (@BBrocard) July 11, 2022

Mais cette publication n'a pas fait l'unanimité sur internet. "Et dans vingt ans une grande mine de sable à ciel ouvert peut-être ?", "vous êtes littéralement en train de vous féliciter du changement climatique" ou encore "on commence toustes à crever du changement climatique mais il y aura toujours des connards de la startup nation pour se réjouir et faire du pognon dessus (sic)", peut-on notamment lire dans les réponses.

"De 'la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité de ce quinquennat' à 'trop bien ça se réchauffe bientôt on pourra planter des orangers, ça fait de beaux défis'", a ajouté Nicolas Haeringer, directeur associé du mouvement "partnerships" de l'ONG 350.org. Nathan Guedj, co-secrétaire d'EELV Rhône a quant à lui préféré parodier Blandine Brocard en remplaçant notamment "première récolte de lavandin" par "deuxième canicule en un mois".

Drôme provençale ? Eh bien non ! C’est chez nous 😎

Deuxième canicule en 1 mois

📍à #Quincieux (et partout dans le Rhône)

Bravo à LREM qui se lance toujours de nouveaux défis (viser les 50°C à l'ombre d'ici à la fin du mandat) ! https://t.co/APG04Vb8nP — Nathan Guedj 🌻 (@NathanGuedj_) July 11, 2022

Face à cette indignation inattendue, la parlementaire a répondu : "à toutes fins utiles... Féliciter les agriculteurs qui s'adaptent et diversifient leurs cultures ne signifie pas se réjouir du changement climatique".

Si ces échanges peuvent paraître anodins, ils ont le mérite de porter sur le devant de la scène la question de l'équilibre politique à adopter entre encouragements de l'adaptation des travailleurs et indignation à afficher face au changement climatique.