Blandine Brocard : "On a essayé de me mettre des savonnettes, alors que j'ai toujours été très présente"

Blandine Brocard est candidate aux élections législatives dans la 5e circonscription du Rhône avec l'objectif de briguer un second mandat de députée. Passée de la République en Marche au MoDem, elle a parfois fait entendre une voix dissonnante au sein de la majorité présidentielle. Jusqu'à se faire rabrouer par Richard Ferrand. "La parole du parlementaire est plus que jamais libre parce qu'on représente la parole de tous les Français", prône Blandine Brocard.

Sur la PMA, sur l'avortement, sur les vaccins obligatoires pour les enfants, elle a souvent été à contre-courant de ses collègues parlementaires.

Lors du nouveau mandat d'Emmanuel Macron, une loi sur la fin de vie doit être votée. Là encore, Blandine Brocard ne veut pas foncer tête baissée : "Ca ne peut pas être noir ou blanc. Ce sont des débats très compliqués, des sujets d'une extrême complexité".

Blandine Brocard avait également été surnommée la députée fantôme par ses adversaires. "On sait bien qu'en politique tous les coups sont permis. On a essayé de me mettre des savonnettes. Alors que j'ai toujours été très présente. J'ai fait des cafés-débats. (...) La députée fantôme a quand même une permanence et tous ceux qui veulent la voir, même pour râler, peuvent s'assoir autour de la table", réagit la parlementaire.

Si elle venait à être réélue dans la 5e circo en juin, elle aimerait se consacrer davantage aux questions du handicap et notamment de la scolarisation des enfants en situation de handicap. "On a fait beaucoup pendant 5 ans mais il reste encore beaucoup à faire", prévient-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Catherine Vautrin

01:34 Opposition à la PMA

03:05 Avortement

05:54 Loi sur la fin de vie

08:47 Remontrances de Richard Ferrand

10:48 Bilan du mandat

12:11 Sujets de prédilection