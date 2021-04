Blandine Brocard : "Quand on oblige à se faire vacciner, ça provoque l’effet inverse avec un rejet"

Elue députée avec l’étiquette LREM, Blandine Brocard a depuis retrouvé le chemin du MoDem. "Une manière différente de travailler à l’Assemblée nationale qui me correspond beaucoup plus", selon la parlementaire rhodanienne.

Son parti s’est prononcé contre la tenue des élections régionales et départementales cet été. Blandine Brocard n’est pas aussi catégorique : "Je suis très très partagée. Je considère qu’en temps de crise, la démocratie doit se maintenir. On a un exemple avec l’Assemblée où l’on continue tous les jours et c’est plus que normal. Mais même si la situation va bien mieux, les Français auront sincèrement autre chose à faire que de se réserver un dimanche pour aller voter".

En 2017, Blandine Brocard avait défrayé la chronique en se prononçant contre l’obligation vaccinale promue par le gouvernement : "Je me battais sur l’obligation vaccinale, ce n’était pas une histoire de pour ou contre la vaccination. Qu’est ce que l’on voit aujourd’hui ? Le Président nous a dit qu’il n’était pas question d’obligation vaccinale. (…) Quand on oblige, je ne sais pas si c’est la mentalité française à laquelle je tiens beaucoup, il y a l’effet inverse et un rejet".

Ce mardi, un échange en visioconférence à 18h30 avec les forces de l’ordre et les habitants sur la justice et la sécurité est organisé depuis les réseaux sociaux de la députée du Rhône. "Je félicite les maires qui ont décidé de ne plus rien laisser passer", conclut-elle.

