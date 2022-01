Philippe L.H. a été retrouvé mort. L'information a été communiquée ce mardi par la Gendarmerie du Rhône.

L’homme âgé de 51 ans a quitté son domicile de Mions à pied, en possession de son portefeuille et de son téléphone portable et n’a plus donné signe de vie depuis. Il était considéré comme étant "fragile psychologiquement", d’où l’inquiétude chez les forces de l’ordre. Un appel à témoin avait été lancé.