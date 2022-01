Le LOU reçoit Pau pour poursuivre sur sa lancée

Avec ce deuxième match à domicile au Matmut Stadium de Gerland, Pierre Mignoni et ses hommes pourront s'appuyer sur leur public, certes en effectif réduit à cause des restrictions sanitaires, pour construire correctement leur jeu et rester sérieux tout au long du match.

Une victoire et des points ferait beaucoup de bien aux Rhodaniens qui souhaitent conforter leur place dans le top 6 du championnat. Il faudra cependant se méfier de cette Section Paloise qui a s'est imposée lors du match aller dans le sud-ouest.

Le coup d'envoi sera donné à 17h.