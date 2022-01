Lyon : le Conseil d’Etat ordonne au Fragory de quitter son emplacement, la péniche est toujours à quai

Tout commence fin 2020. La péniche Le Fragory située sur le Rhône au niveau du 10 avenue Leclerc, dans le 7e arrondissement de Lyon, avait alors perdu une nouvelle mise en concurrence, rapportait à l’époque Tribune de Lyon.

Le bateau exploité par la société Le Gold embarque un restaurant et un bar à chicha depuis 2013. Cependant, à la fin de la période d’exploitation, les gérants et le propriétaire de l'embarquation n’ont pas fait le nécessaire pour quitter les lieux, au grand dam des Voies Navigables de France et du Pata’Dôme d’Irigny qui a remporté la mise en concurrence et qui veut installer un théâtre flottant ultramoderne à cet endroit.

Saisi par VNF, le tribunal administratif de Lyon a donc dû ordonner l’exécution de l’avis de départ dans un délai de 4 jours, sous peine de 400 euros par jour de retard. Mécontents de la décision, les propriétaires du Fragory ont à leur tour saisi le Conseil d’Etat.

Le 27 décembre, la plus haute juridiction a confirmé la décision initiale du tribunal de Lyon en s’appuyant sur l’argument des VNF qui indiquent la nécessité de la réalisation urgente de travaux d’amarrage avant l’arrivée du Pata’Dôme qui était prévue en ce début d’année 2022.

Le Fragory doit donc définitivement partir et les gérants et les propriétaires risquent gros s’ils n’appliquent pas cette ultime ordonnance. Au matin de ce samedi 8 janvier, la péniche était toujours à quai.