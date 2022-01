Inauguration de la rue Maupin : Pierre Oliver "fermement opposé à la piétonnisation à Lyon"

Ce lundi après-midi vers 14h, juste devant l’hôtel Globe et Cecil, à l’angle de la rue Gasparin s’est tenue l’inauguration de la rue Simon Maupin dans le 2e arrondissement de Lyon. Les travaux qui ont débuté le 25 octobre dernier visent à "améliorer la qualité de vie de ce secteur".

Deux mois de chantier plus tard, le résultat est là. Mais l’idée n’était pourtant pas récente. D’après Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, le projet de mener des travaux sur cette rue Simon Maupin existait déjà depuis quatre ans.

"Chaque année, la Métropole liste les rues qu’elle pourrait réhabiliter par secteur, et chaque année on a des enveloppes qui constituent des crédits métropolitains. Ce sont des enveloppes d’environ 250 000 euros par an, avec lequel la mairie du 2e a une liberté totale pour réaliser des travaux".

Pour le maire LR, l’idée était donc de ne pas fermer les rues, mais de faire des zones de rencontres, où les piétons sont prioritaires, mais où les voitures peuvent quand même circuler à faible vitesse. "Je suis fermement opposé à la piétonnisation. Alors ce concept reste dans l’idée d’apaisement globale de la presqu’île, qui est un élément voulu par à peu près tout le monde", a poursuivi le maire.

"Si on fermait cette rue, cela nécessiterait un tour complet par la place Bellecour, juste pour pouvoir rejoindre la rue Edouard Herriot. On ne voulait pas reproduire l’erreur qui a été faite par la Ville au niveau de la rue Jean Fabre. Pour nous, c’est un petit peu la rue "témoin", de tout ce que l’on va mener au cours de ce mandat sur les travaux de proximité avec les crédits qui seront les nôtres".

Ce sont donc 236 000 euros au total qui ont été utilisés pour réhabiliter la rue. "On a essayé de le faire de manière intelligente, pour ne pas gêner les commerces et notamment l’hôtel qui est à côté. Pour moi ce type d’aménagement doit être l’avenir du Nord de Bellecour et de l’avenir en général", a conclu Pierre Oliver.

J.N.