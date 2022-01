Lyon : les panneaux lumineux définitivement démontés par les écologistes

La mairie écologiste a décidé de s'en passer à l'avenir. Car le marché conclu avec Charvet Industries en 2011 n'a pas été renouvelé.

Puisque la publicité numérique et lumineuse n'entre pas dans les petits papiers de la Ville et de la Métropole, ces panneaux ont été désactivés et seront progressivement démontés selon le Progrès.

Ils permettaient pourtant d'afficher des informations pratiques, surtout en cette période de crise sanitaire. Car davantage que la date, l'heure et la température, les panneaux permettaient de relayer les consignes préfectorales concernant le port du masque ou les épisodes de pollution en cours. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'évènements organisés par les associations et conseils de quartiers trouvaient également écho grâce à cet affichage.

Comme souvent avec les équipes de Grégory Doucet, un temps de réflexion voire de concertation sera prochainement programmé pour imaginer sous quelle forme le service pourrait être proposé.

Un retour des panneaux n'est pas exclu, mais la mairie de Lyon renvoie pour le moment les habitants sur son site internet pour prendre connaissance des dernières informations municipales.

La Ville de Lyon proposait également aux amoureux d'utiliser ces panneaux le 14 février pour transmettre leurs messages. Dans un mois, il faudra trouver une autre solution pour déclarer sa flamme.