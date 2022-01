Présidentielle 2022 : à Lyon, 1000 personnes au meeting de Zemmour sans Zemmour

Samedi, Anne Hidalgo peinait à réunir 600 personnes à Aubervilliers. Alors que ce lundi soir, ils étaient environ 1000 à investir le Docks 40 dans le quartier de la Confluence pour soutenir Eric Zemmour. Pourtant, l'ancien polémiste n’avait pas fait le déplacement. "Et on a dû refuser du monde", notait Agnès Marion, oratrice nationale de Reconquête.

Pour venir saluer la "réelle dynamique" lyonnaise derrière le candidat à la présidentielle 2022, ce sont Guillaume Peltier, Jean-Frédéric Poisson et Stanislas Rigault qui étaient de corvée entre Rhône et Saône.

Avant la réunion publique, un point presse était organisé. Olivier Pirra, coordonnateur de Reconquête dans le Rhône, se vantait de pouvoir compter sur 2500 adhérents dans le département, "probablement le 1er parti rhodanien" selon lui.

Pour le lieutenant de Jean-Frédéric Poisson à Lyon, "de nombreux abstentionnistes" frappent à leur porte. "Et les jeunes, on est débordé par leur enthousiasme", s’extasiait Olivier Pirra.

Dans la salle effectivement, de nombreux jeunes ont fait le déplacement. Leur leader, Stanislas Rigault, rappelait que c’est à Lyon que le tout premier collage appelant à une candidature d’Eric Zemmour avait été réalisé au printemps dernier. "Il a rassemblé la jeunesse qui cherchait un phare", poursuivait-il, évoquant le chiffre de 700 jeunes militants lyonnais.

Guillaume Peltier et Jean-Frédéric Poisson étaient plus classiques. L’ancien numéro 2 des Républicains estimait que la priorité était de "sauver la France" et "combattre le grand remplacement". Tandis que le président de l’ancien Parti Chrétien-Démocrate appelait de ses voeux à "préserver le modèle français, et même à le reconstruire".

"Comment Laurent Wauquiez peut soutenir Valérie Pécresse ?"

Si Reconquête Lyon affiche quelques renforts venus des Républicains et du Rassemblement National, deux profils hésitants se font attendre. Les deux ont d’ailleurs leurs quartiers à la Confluence, mais aucun n’était venu ce lundi soir : Marion Maréchal et le sénateur du Rhône Etienne Blanc.

"Chacun est libre de son choix, déclarait Guillaume Peltier. Mais le seul ralliement qui nous intéresse, c’est celui d’Eric Zemmour avec le peuple français". Olivier Pirra lui reconnaissait des "contacts", des "liens établis" avec Etienne Blanc mais encore rien d’officiel. Absent à la mi-journée à la présentation du comité de soutien des élus lyonnais à Valérie Pécresse, le parlementaire doit trancher publiquement d’ici peu.

Lors du meeting, un appel était également lancé à Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "Je vous le dis avec toute sincérité : comment Laurent peut soutenir Valérie Pécresse ?", s’étonnait Guillaume Peltier. Ce dernier poursuivait : "Eric Ciotti, Nadine Morano, Laurent Wauquiez : la carrière on s’en fout ! Ce qui compte, ce sont les convictions, c’est la France".

Les discours se concluaient par une Marseillaise entonnée. Eric Zemmour ne devrait pas bouder Lyon très longtemps, un meeting en sa présence devrait avoir lieu en février ou en mars. Cela dépendra aussi des parrainages obtenus. Ce lundi, Stanislas Rigault reconnaissait devant la salle que la barre des 400 signatures d'élus venait d'être péniblement franchie.

