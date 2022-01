Tags menaçant de mort le maire de Rillieux et son fils : un ado interpellé

Quatre mois plus tard, l'enquête a permis d'identifier l'auteur présumé de ces inscriptions inquiétantes visant Alexandre Vincendet. La DDSP du Rhône annonce qu'il s'agit d'un adolescent âgé de 15 ans, déjà défavorablement connu des services de police.

Les tags visant la famille Vincendet ressemblant à d'autres réalisés dans Rillieux et visant notamment des policiers nationaux et municipaux, l'exploitation de la vidéoprotection et d'éventuels témoignages avaient permis de remonter la trace de ce mineur.

Un écrit avait même été récupéré auprès de son établissement scolaire pour l'analyser et conclure que son écriture "correspondait fortement" à celle des tags.

Il était interpellé ce mardi matin à 6h40 à son domicile de la rue Michelet. Une bombe de peinture orange était retrouvée lors de la perquisition.

En garde à vue, l'adolescent a nié catégoriquement les faits.

Il était présenté à un juge pour enfants ce jeudi en vue de sa mise en examen.