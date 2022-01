Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (29 et 30 janvier)

L’exposition La Terre en héritage au Musée des Confluences !

Plus que quelques jours pour découvrir "La Terre en héritage". L’exposition temporaire du Musée des Confluences consacrée à l’étude de l’impact des humains sur la planète du Néolithique à notre époque moderne touche à sa fin ce dimanche. L’occasion d’aller prendre le temps de découvrir les objets rares et anciens ou encore des œuvres d’art contemporaines sur le sujet. Les autres expositions sont à retrouver ici

Festival "Le temps est bon" à Lyon !

Direction le port Rambaud dans le 2ème arrondissement où se tient à compter de ce vendredi le festival "Le temps est bon" dont la devise est "bons terroirs & bons canons". Les organisateurs l’affirment : il ne s’agit pas d’un énième rendez-vous food mais un évènement où il sera possible de parler de Cuisine au sens générique du terme. De nombreux temps forts autour de la cuisine bien sûr sont au programme. Entrée gratuite mais il faut réserver pour les ateliers et les repas. Infos et billetterie ici

Le Salon du mariage de Lyon !

Animateurs, agents de voyages, bijoutiers, coiffeurs, hôteliers, imprimeurs, restaurateurs, traiteurs,

photographes, fleuristes, robes de mariées et vêtements pour homme… Ils seront plus de 50 exposants réunis samedi et dimanche de 10h à 19h à La Sucrière à l’occasion du Salon du mariage de Lyon. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici

Super Dimanche spécial mode à Heat Lyon !

Food en folie et mode à gogo ce dimanche du côté du 2e arrondissement. Heat Lyon propose un Super Dimanche spécial mode de 12h à 18h30 avec friperie et quiz notamment au programme. Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire.



Une grafitéria à la MJC de Confluence !

L’objectif est de donner une seconde vie aux différents objets dont vous ne vous servez plus et qui pourraient faire des heureux. On parle par exemple de la vaisselle, de vêtements, de bijoux ou encore de livres. Il s’agit aussi d’une édition spécial "Post Noël" pour se débarrasser des cadeaux non désirés ou encombrants. Les dons seront acceptés de 10h à 15h. La grafitéria restera ouverte jusqu’à 17h à la MJC de Confluence (28 quai Rambaud). Toutes les informations ici



Le salon bien être médecine douce !

Le rendez-vous est donné à Eurexpo à compter de ce vendredi. Les trois prochains jours seront dédiés au bien être et à la médecine douce. L’immunité sera le thème des conférences et des ateliers de cette édition. L’occasion d’apprendre, de comprendre et de découvrir les médecines douces et complémentaires. Toutes les informations pratiques sur le salon sont à retrouver ici

Découvrir l’Odyssée Playmobil à Mini World Lyon !

Les Playmobil refont l’histoire à compter de ce samedi du côté du centre commercial Carré de Soie. Le parc de miniatures Mini World Lyon accueille l’exposition temporaire "L’Odyssée Playmobil" avec 15 œuvres mettant en scène des centaines de personnages dans des décors mettant à l’honneur l’Empire Romain, le Far West, les pirates ou encore la conquête de l’espace. Toutes les informations sur cette nouvelle exposition ici