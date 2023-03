Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (11 et 12 mars)

Le Marché de la Mode Vintage !

Rendez-vous à la Sucrière samedi et dimanche pour cette nouvelle édition du Marché de la Mode Vintage. Une édition sous le signe de la mode Kawaii avec la présence de 200 exposants. De quoi ravir les fans de mode, de fripe et de techwear qui auront l’occasion de chiner des pépites vintage dans une ambiance festive. Le temple de la seconde main c’est ce week-end dans le quartier de Confluence. Plus d’informations sur l’évènement ici



La Friperie Nomade arrive à Craponne !

Ce sont plus de 1000 pièces de seconde main qu’il sera possible de chiner ce week-end. Rendez-vous à Tout part en vrac de 9h30 à 19h pour cette vente éphémère de seconde main. L’évènement est gratuit et toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Super Dimanche !

Direction Heat dans le quartier de Confluence pour le rendez-vous cool, tasty et kid friendly de Lyon. L’évènement Super Dimanche est de retour pour une journée de danse et d’ateliers avec notamment une initiation au lindy hop avant un bal ouvert à toutes et à tous. Entrée gratuite de 12h à 19h. Plus d’informations ici



Joyeux anniversaire La Commune !

Un anniversaire ça se fête ! A l’occasion des 5 ans de La Commune, une grande soirée de fête est organisée. Le lieu sera transformé avec la présence de 16 artistes et la possibilité de se restaurer. Le rendez-vous est donné à partir de 19h. Toutes les informations sont à retrouver ici



Chill & Shop !

Envie d’un dimanche tranquille ? Direction Away Hostel & Coffee Shop dans le 1er arrondissement (21 rue Alsace Lorraine) pour l’évènement Chill & Shop. Cafés fumants, chaï latte et cookies seront au programme de 14h à 20h30 avec un vide dressing et un petit stand de tattoos le tout dans la bonne humeur. Un dimanche comme on les aime ! Plus d’informations ici